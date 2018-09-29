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Yatırımcı rehberi (10)

FİNANS HABERLERİ  | 29.09.2018 11:29 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özderici GMYO 5,53 4,46 23,99 Garanti Bankası 7,71 6,61 16,64 Vakıflar Bankası 3,79 3,30 14,85 Yataş 4,35 3,79 14,78 Özak GMYO 2,43 2,12 14,62 MLP Sağlık 12,12 10,69 13,38 Otokar 83,00 74,50 11,41 Migros Ticaret 16,18 14,75 9,69 Koza Madencilik 6,47 5,93 9,11 Tat Gıda 4,48 4,11 9,00 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 3,20 3,70 -13,51 Aksa 10,02 11,06 -9,40 Ege Endüstri 430,00 465,00 -7,53 Doğan Holding 1,08 1,16 -6,90 Kardemir (D) 4,06 4,33 -6,24 Tekfen Holding 21,62 23,00 -6,00 Soda Sanayii 6,93 7,32 -5,33 Alarko GMYO 47,06 49,62 -5,16 Alarko Holding 2,45 2,58 -5,04 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,63 4,85 -4,54 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 8.621.810.418 Türk Hava Yolları 5.211.678.368 Aselsan 4.170.925.677 Türk Telekom 3.654.029.736 Yapı ve Kredi Bank. 2.752.762.159 Akbank 2.638.505.687 T. Halk Bankası 2.425.206.916 İş Bankası (C) 1.850.668.752 Vakıflar Bankası 1.662.906.702 Kardemir (D) 1.522.813.469 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Yatırımcı rehberi (10)

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