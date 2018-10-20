Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 2,48 2,08 19,23 Metro Holding 0,90 0,79 13,92 Gübre Fabrik. 3,20 2,81 13,88 Tümosan Motor ve Traktör 5,21 4,63 12,53 Net Holding 2,23 2,00 11,50 Doğan Holding 1,19 1,08 10,19 Hektaş 9,90 9,00 10,00 Mavi Giyim 38,28 34,90 9,68 Alarko GMYO 54,25 50,00 8,50 Borusan Mannesmann 9,08 8,37 8,48 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 2,73 3,48 -21,55 Pegasus 22,10 24,82 -10,96 Koza Altın 48,60 54,20 -10,33 Türk Hava Yolları 16,19 17,49 -7,43 Ereğli Demir Çelik 10,21 10,95 -6,76 Koza Madencilik 5,80 6,16 -5,84 Tofaş Oto. Fab. 21,00 22,18 -5,32 Albaraka Türk 1,33 1,40 -5,00 Türk Traktör 43,36 45,64 -5,00 Koç Holding 15,80 16,62 -4,93 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 5.461.142.010 Garanti Bankası 5.381.261.657 Aselsan 3.319.497.724 T. Halk Bankası 3.260.231.373 Petkim 2.676.365.932 Akbank 1.903.612.915 İş Bankası (C) 1.414.109.442 Kardemir (D) 1.407.276.828 Yapı ve Kredi Bank. 1.346.412.067 Vakıflar Bankası 1.283.590.555 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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