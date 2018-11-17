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Yatırımcı rehberi (10)

FİNANS HABERLERİ  | 17.11.2018 11:13 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 3,16 2,51 25,90 Göltaş Çimento 36,54 30,40 20,20 Koza Madencilik 6,69 5,61 19,25 Gözde Girişim 2,68 2,36 13,56 Koza Altın 50,90 46,24 10,08 TAV Havalimanları 24,80 22,58 9,83 İpek Doğal Enerji 5,21 4,78 9,00 ICBC Turkey Bank 7,56 6,99 8,15 Bim Mağazalar 83,00 77,00 7,79 İhlas Holding 0,31 0,29 6,90 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 2,10 2,88 -27,08 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,86 3,20 -10,63 Ülker Bisküvi 14,97 16,38 -8,61 Şok Marketler 9,85 10,77 -8,54 Tofaş Oto. Fab. 17,05 18,54 -8,04 Alarko GMYO 50,85 55,05 -7,63 MLP Sağlık 11,82 12,75 -7,29 Borusan Mannesmann 8,01 8,58 -6,64 Aksa Enerji 3,04 3,24 -6,17 Migros Ticaret 14,73 15,64 -5,82 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 4.464.374.241 Garanti Bankası 3.219.889.565 Aselsan 2.498.857.588 T. Halk Bankası 2.223.386.333 Kardemir (D) 1.692.068.651 Vakıflar Bankası 1.164.964.229 Koza Altın 1.150.763.491 Koza Madencilik 1.136.227.330 Türk Telekom 1.103.715.914 Petkim 1.056.499.988 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Yatırımcı rehberi (10)

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