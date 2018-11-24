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Yatırımcı rehberi (10)

FİNANS HABERLERİ  | 24.11.2018 11:05 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğtaş Kelebek Mobilya 1,11 0,89 24,72 ICBC Turkey Bank 9,25 7,56 22,35 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,30 20,00 Şekerbank 1,16 0,97 19,59 İpek Doğal Enerji 6,08 5,21 16,70 Koza Madencilik 7,60 6,69 13,60 Alarko Holding 2,08 1,93 7,77 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,08 2,86 7,69 Şok Marketler 10,59 9,85 7,51 Zorlu Enerji 1,28 1,20 6,67 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,54 2,86 -11,19 Tekfen Holding 20,36 22,66 -10,15 Gentaş 1,97 2,19 -10,05 İttifak Holding 3,72 4,07 -8,60 Kardemir (D) 2,54 2,77 -8,30 Ereğli Demir Çelik 8,14 8,85 -8,02 Koç Holding 14,10 15,04 -6,25 İskenderun Demir Çelik 6,32 6,74 -6,23 Ege Endüstri 361,90 384,50 -5,88 Alarko GMYO 47,96 50,85 -5,68 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 3.701.981.025 Garanti Bankası 2.948.747.073 Koza Madencilik 1.667.475.639 İpek Doğal Enerji 1.472.634.679 Aselsan 1.423.214.686 T. Halk Bankası 1.356.149.295 Petkim 1.141.913.697 Akbank 1.131.287.724 Kardemir (D) 1.124.417.478 Koza Altın 811.562.383 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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Yatırımcı rehberi (10)

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