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Yatırımcı rehberi (10)

FİNANS HABERLERİ  | 30.03.2019 11:24 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 21,92 21,02 4,28 Ereğli Demir Çelik 9,12 8,80 3,64 İhlas Gayrimenkul 0,87 0,85 2,35 Aksa 9,18 9,00 2,00 Şok Marketler 9,04 8,89 1,69 Metro Holding 0,75 0,74 1,35 Deva Holding 4,34 4,29 1,17 Kordsa Teknik Tekstil 10,41 10,38 0,29 Çemaş Döküm 0,75 0,75 0,00 İskenderun Demir Çelik 7,15 7,16 -0,14 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,55 1,85 -16,22 Anadolu Efes 17,51 20,18 -13,23 Tekfen Holding 22,54 25,94 -13,11 Vakıflar Bankası 4,53 5,16 -12,21 GSD Holding 0,89 1,01 -11,88 Gersan Elektrik 1,98 2,22 -10,81 İndeks Bilgisayar 7,04 7,85 -10,32 Enerjisa Enerji 5,16 5,73 -9,95 Koç Holding 16,09 17,84 -9,81 Türk Telekom 4,35 4,79 -9,19 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 9.299.434.417 Türk Hava Yolları 6.166.343.894 Akbank 3.775.680.212 Kardemir (D) 2.607.271.142 İş Bankası (C) 1.980.761.583 Petkim 1.800.979.142 Vakıflar Bankası 1.679.351.775 Ereğli Demir Çelik 1.525.226.377 Tüpraş 1.436.280.598 Aselsan 1.416.805.858 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Yatırımcı rehberi (10)

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