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Yatırımcı rehberi (10)

FİNANS HABERLERİ  | 20.04.2019 11:04 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko Holding 2,85 2,46 15,85 İttifak Holding 5,27 4,64 13,58 İhlas Holding 0,47 0,43 9,30 Arçelik 19,38 18,06 7,31 Gersan Elektrik 2,16 2,02 6,93 Hektaş 12,43 11,67 6,51 Zorlu Enerji 1,33 1,25 6,40 İş GMYO 1,01 0,95 6,32 Enka İnşaat 5,10 4,81 5,96 Çelebi 64,50 61,02 5,71 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 20,28 21,12 -3,98 Tofaş Oto. Fab. 18,27 19,00 -3,84 Tat Gıda 4,12 4,26 -3,29 Şekerbank 1,02 1,05 -2,86 Hürriyet Gzt. 0,82 0,84 -2,38 Şişe Cam 5,96 6,08 -1,97 Odaş Elektrik 1,53 1,56 -1,92 Ereğli Demir Çelik 9,27 9,45 -1,90 İndeks Bilgisayar 6,80 6,92 -1,73 Kardemir (D) 2,38 2,42 -1,65 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 4.408.910.744 Türk Hava Yolları 3.625.328.683 Petkim 1.903.088.048 T. Halk Bankası 1.718.258.403 Akbank 1.326.885.247 Kardemir (D) 1.010.673.201 İş Bankası (C) 891.214.394 Vakıflar Bankası 828.856.793 Tüpraş 716.779.108 Ereğli Demir Çelik 612.200.701 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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Yatırımcı rehberi (10)

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