Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 6,78 5,74 18,12 İpek Doğal Enerji 4,92 4,39 12,07 Alarko Holding 2,86 2,66 7,52 İhlas Gayrimenkul 0,87 0,83 4,82 Çelebi 80,00 76,40 4,71 Hektaş 11,70 11,22 4,28 Tüpraş 120,00 115,10 4,26 Aksa Enerji 2,29 2,21 3,62 Çemtaş 5,38 5,20 3,46 Akbank 5,78 5,61 3,03 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Polisan Holding 2,30 3,21 -28,35 İş Fin.Kir. 5,27 6,96 -24,28 Beşiktaş Futbol Yat. 1,48 1,75 -15,43 Gentaş 1,45 1,70 -14,71 Fenerbahçe Futbol 7,17 8,38 -14,44 Galatasaray Sportif 1,76 2,04 -13,73 Emlak Konut GMYO 1,17 1,35 -13,33 Karsan Otomotiv 1,09 1,25 -12,80 Vestel 8,98 10,25 -12,39 Odaş Elektrik 1,26 1,40 -10,00 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 4.736.732.919 Türk Hava Yolları 4.671.118.782 Akbank 1.710.571.717 Koza Madencilik 1.607.375.940 T. Halk Bankası 1.605.297.367 Petkim 1.300.445.898 Kardemir (D) 1.267.527.461 Aselsan 1.266.419.256 İş Bankası (C) 1.057.505.792 Türk Telekom 732.326.409 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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