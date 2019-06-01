Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 3,32 2,67 24,34 Pegasus 35,20 29,60 18,92 Netaş Telekom. 6,53 5,68 14,96 MLP Sağlık 12,27 10,70 14,67 Odaş Elektrik 1,35 1,19 13,45 Şok Marketler 8,78 7,89 11,28 Türk Telekom 4,64 4,17 11,27 Çelebi 82,70 74,50 11,01 Migros Ticaret 12,89 11,63 10,83 Tüpraş 131,00 118,20 10,83 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 6,20 6,50 -4,62 Çemtaş 4,82 5,00 -3,60 T. Halk Bankası 5,30 5,40 -1,85 GSD Holding 0,81 0,82 -1,22 Kordsa Teknik Tekstil 11,94 12,05 -0,91 Soda Sanayii 6,95 7,01 -0,90 İş Fin.Kir. 4,97 5,00 -0,60 Ereğli Demir Çelik 7,25 7,28 -0,41 Çemaş Döküm 0,70 0,70 0,00 Özderici GMYO 0,67 0,67 0,00 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 4.103.161.213 Türk Hava Yolları 4.044.937.435 T. Halk Bankası 1.577.969.881 Petkim 1.417.375.988 Akbank 1.228.264.858 İş Bankası (C) 1.061.414.904 Aselsan 1.043.343.654 Koza Madencilik 1.018.909.786 Sasa Polyester 869.631.399 Kardemir (D) 836.207.703 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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