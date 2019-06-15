Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Parsan 13,70 11,89 15,22 Polisan Holding 2,77 2,46 12,60 Park Elek.Madencilik 2,18 2,00 9,00 Çelebi 91,40 84,40 8,29 Sasa Polyester 6,72 6,23 7,87 Alarko Holding 3,11 2,89 7,61 Global Yat. Holding 3,08 2,90 6,21 Karsan Otomotiv 1,21 1,14 6,14 Ege Endüstri 482,40 455,20 5,98 Hektaş 12,69 12,02 5,57 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 4,51 4,99 -9,62 ICBC Turkey Bank 3,07 3,36 -8,63 Metro Holding 0,97 1,06 -8,49 Vakıflar Bankası 3,58 3,89 -7,97 Anadolu Efes 18,50 19,99 -7,45 Tüpraş 117,50 126,90 -7,41 MLP Sağlık 11,82 12,64 -6,49 Garanti Bankası 7,86 8,40 -6,43 Trakya Cam 2,72 2,89 -5,88 Aselsan 17,64 18,70 -5,67 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 5.265.195.330 Türk Hava Yolları 3.921.308.191 Petkim 1.736.779.655 Akbank 1.517.870.298 Kardemir (D) 1.285.219.507 T. Halk Bankası 1.277.159.593 İş Bankası (C) 1.072.213.241 Yapı ve Kredi Bank. 934.166.055 Aselsan 918.340.248 Koza Madencilik 904.775.548 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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