Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özderici GMYO 0,81 0,69 17,39 A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,73 1,52 13,82 Metro Holding 1,11 0,98 13,27 Parsan 15,18 13,77 10,24 Migros Ticaret 16,40 14,94 9,77 Gübre Fabrik. 3,21 3,01 6,64 Vakıflar Bankası 5,08 4,81 5,61 Anadolu Efes 21,46 20,34 5,51 Anadolu Grubu Holding 11,81 11,22 5,26 Kerevitaş Gıda 2,19 2,09 4,78 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 46,94 50,40 -6,87 Karsan Otomotiv 1,12 1,20 -6,67 İş GMYO 0,97 1,02 -4,90 Tekfen Holding 25,10 26,32 -4,64 TAV Havalimanları 24,76 25,76 -3,88 ICBC Turkey Bank 3,49 3,63 -3,86 Gözde Girişim 2,80 2,91 -3,78 İş Fin.Kir. 2,67 2,76 -3,26 Net Holding 1,62 1,66 -2,41 Fenerbahçe Futbol 7,49 7,67 -2,35 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 6.577.915.347 Türk Hava Yolları 5.927.952.862 T. Halk Bankası 2.259.136.858 Akbank 1.995.038.477 Vakıflar Bankası 1.414.252.977 Aselsan 1.350.048.554 Kardemir (D) 1.170.737.615 Petkim 1.059.865.154 İş Bankası (C) 1.050.994.878 Tüpraş 729.320.548 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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