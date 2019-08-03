FİNANS

Yatırımcı rehberi (10)

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2019 11:10 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrik. 3,65 3,21 13,71 Türk Traktör 35,00 31,06 12,69 İndeks Bilgisayar 8,32 7,57 9,91 Polisan Holding 2,38 2,18 9,17 Doğan Holding 1,31 1,20 9,17 Parsan 16,56 15,18 9,09 İhlas Holding 0,49 0,45 8,89 İhlas Gayrimenkul 1,02 0,95 7,37 Park Elek.Madencilik 3,09 2,88 7,29 Netaş Telekom. 7,63 7,19 6,12 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Arçelik 17,19 21,00 -18,14 Türk Telekom 5,21 5,73 -9,08 T. Halk Bankası 5,73 6,28 -8,76 İş Fin.Kir. 2,44 2,67 -8,61 Turkcell 12,25 13,27 -7,69 Vakıflar Bankası 4,71 5,08 -7,28 Trakya Cam 2,68 2,89 -7,27 İttifak Holding 5,80 6,25 -7,20 Tekfen Holding 23,34 25,10 -7,01 Aksa Enerji 2,28 2,45 -6,94 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 5.179.606.308 Garanti Bankası 4.303.372.003 Aselsan 1.991.956.531 T. Halk Bankası 1.858.982.175 Akbank 1.469.432.310 Vakıflar Bankası 1.216.898.603 Petkim 985.386.066 Tüpraş 923.351.725 Koza Madencilik 910.229.288 Yapı ve Kredi Bank. 736.071.943 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Yatırımcı rehberi (10)

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