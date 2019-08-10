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Yatırımcı rehberi (10)

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2019 11:06 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 8,37 7,10 17,89 İpek Doğal Enerji 5,91 5,10 15,88 Anadolu Efes 24,08 21,20 13,58 Pegasus 54,80 48,46 13,08 Koza Altın 62,80 56,10 11,94 Aksa Enerji 2,52 2,28 10,53 Odaş Elektrik 1,57 1,44 9,03 Türk Telekom 5,64 5,21 8,25 İhlas Holding 0,53 0,49 8,16 Migros Ticaret 18,30 17,01 7,58 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Parsan 13,94 16,56 -15,82 Netaş Telekom. 6,71 7,63 -12,06 Çemtaş 4,94 5,59 -11,63 Şişe Cam 4,31 4,79 -10,02 Kordsa Teknik Tekstil 11,21 12,39 -9,52 Aselsan 17,21 18,91 -8,99 Soda Sanayii 5,62 6,16 -8,77 Anadolu Cam 2,54 2,77 -8,30 Gözde Girişim 2,63 2,84 -7,39 Petkim 3,53 3,81 -7,35 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 4.733.896.256 Garanti Bankası 4.575.302.223 Aselsan 1.547.090.413 Akbank 1.502.830.502 Koza Madencilik 1.473.233.194 T. Halk Bankası 1.308.102.476 Petkim 1.148.579.224 Vakıflar Bankası 1.090.906.218 İş Bankası (C) 1.006.113.715 Tüpraş 717.122.308 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Yatırımcı rehberi (10)

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