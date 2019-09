Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 12,41 10,38 19,56 Çemaş Döküm 1,20 1,02 17,65 Konya Çimento 218,00 186,10 17,14 Tukaş 5,34 4,82 10,79 Gübre Fabrik. 4,91 4,52 8,63 Mavi Giyim 42,16 39,22 7,50 Alarko GMYO 48,02 44,84 7,09 Metro Holding 1,94 1,82 6,59 Anadolu Cam 2,95 2,79 5,73 Şok Marketler 11,28 10,67 5,72 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Parsan 12,31 14,22 -13,43 Tekfen Holding 18,81 20,88 -9,91 Vestel 10,02 11,10 -9,73 Yapı ve Kredi Bank. 2,33 2,56 -8,98 Gersan Elektrik 2,21 2,42 -8,68 Bera Holding 2,10 2,28 -7,89 Türk Hava Yolları 11,39 12,34 -7,70 Petkim 3,41 3,66 -6,83 İş Bankası (C) 5,85 6,25 -6,40 Beşiktaş Futbol Yat. 1,71 1,82 -6,04 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 8.135.296.060 Garanti Bankası 5.636.786.606 T. Halk Bankası 2.496.237.097 Türk Telekom 1.801.768.918 Aselsan 1.744.773.290 Petkim 1.728.836.887 Akbank 1.705.700.004 Koza Madencilik 1.395.485.233 Pegasus 1.263.405.073 İş Bankası (C) 1.173.454.484 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

