Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 5,25 4,30 22,09 Adese Alışveriş Ticaret 2,38 1,95 22,05 Akbank 8,27 7,36 12,36 Garanti Bankası 10,33 9,27 11,43 Polisan Holding 2,70 2,45 10,20 Çemaş Döküm 1,31 1,20 9,17 Gübre Fabrik. 5,36 4,91 9,16 İpek Doğal Enerji 6,77 6,21 9,02 Eczacıbaşı İlaç 3,10 2,85 8,77 Mavi Giyim 45,82 42,16 8,68 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 212,70 218,00 -2,43 Odaş Elektrik 1,69 1,73 -2,31 TAV Havalimanları 22,86 23,38 -2,22 Gözde Girişim 3,37 3,41 -1,17 Netaş Telekom. 9,40 9,50 -1,05 Şok Marketler 11,20 11,28 -0,71 Otokar 131,40 132,00 -0,45 Ege Endüstri 463,60 465,60 -0,43 Çelebi 98,15 98,55 -0,41 Ülker Bisküvi 20,04 20,12 -0,40 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 5.545.933.702 Garanti Bankası 5.272.214.929 T. Halk Bankası 1.952.856.304 Akbank 1.743.294.556 Aselsan 1.729.225.615 Türk Telekom 1.441.720.480 Koza Madencilik 1.283.613.519 Tüpraş 1.215.496.135 İş Bankası (C) 1.183.615.642 Petkim 1.178.838.394 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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