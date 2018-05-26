Yatırımcı rehberi (2)

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yıl sonuna kıyasla değişim oranları (%) şöyle:
TL Yatırım Aracı Adı 2017 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2017 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 158,8000 186,00 198,00 6,45 24,69 Cumhuriyet 1.062,0000 1.244,00 1.325,00 6,51 24,76 ABD Doları 3,7940 4,4920 4,7210 5,10 24,43 Avro 4,5490 5,2810 5,5000 4,15 20,91 İngiliz Sterlini 5,1350 6,0500 6,3000 4,13 22,69 İsviçre Frangı 3,8880 4,4940 4,7790 6,34 22,92(Sürecek)
Fitch’ten Türkiye'ye bir haftada üçüncü uyarı!
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den flaş dolar açıklaması: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz
Dolar 25 Mayıs cuma son durum! Dolar ne kadar? Yükseliş trendi devam ediyor mu?
Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolar kuru düşüşe geçti! (24 Mayıs 2018 dolar-euro fiyatları)
Borsa haftaya düşüşle başladı