FİNANS

Yatırımcı rehberi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 23.06.2018 11:10 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (2)

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yıl sonuna kıyasla değişim oranları (%) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2017 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2017 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 158,8000 193,80 191,80 -1,03 20,78 Cumhuriyet 1.062,0000 1.297,00 1.284,00 -1,00 20,90 ABD Doları 3,7940 4,6270 4,6950 1,47 23,75 Avro 4,5490 5,4730 5,4720 -0,02 20,29 İngiliz Sterlini 5,1350 6,2320 6,2310 -0,02 21,34 İsviçre Frangı 3,8880 4,7170 4,7430 0,55 21,99(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (2)

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