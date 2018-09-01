Yatırımcı rehberi (2)

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yıl sonuna kıyasla değişim oranları (%) şöyle:
TL Yatırım Aracı Adı 2017 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2017 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 158,8000 232,80 254,00 9,11 59,95 Cumhuriyet 1.062,0000 1.554,00 1.693,00 8,94 59,42 ABD Doları 3,7940 6,1230 6,5840 7,53 73,54 Avro 4,5490 7,0000 7,6590 9,41 68,37 İngiliz Sterlini 5,1350 7,7240 8,5420 10,59 66,35 İsviçre Frangı 3,8880 6,1150 6,8010 11,22 74,92(Sürecek)
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