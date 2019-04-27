FİNANS

Yatırımcı rehberi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 27.04.2019 11:02 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (2)

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yıl sonuna kıyasla değişim oranları (%) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2018 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2018 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 218,80 238,60 246,00 3,10 12,43 Cumhuriyet 1.458,00 1.592,00 1.641,00 3,08 12,55 ABD Doları 5,2920 5,8080 5,9430 2,32 12,30 Avro 6,0550 6,5400 6,6330 1,42 9,55 İngiliz Sterlini 6,7810 7,5470 7,6680 1,60 13,08 İsviçre Frangı 5,3850 5,7260 5,8230 1,69 8,13(Sürecek)

Bu halıya paha biçilemiyorBu halıya paha biçilemiyor
Türk turizmine Çin’den müjdeli haber var: Türkiye'ye akın başlıyorTürk turizmine Çin’den müjdeli haber var: Türkiye'ye akın başlıyor
Akbank’tan ekonomiye ilk çeyrekte 270 milyar TL kredi desteğiAkbank’tan ekonomiye ilk çeyrekte 270 milyar TL kredi desteği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı rehberi (2)

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Türk devi satıldı! İşte yeni sahibi...

Türk devi satıldı! İşte yeni sahibi...

Bilet fiyatı 20 bin TL'ye çıktı

Bilet fiyatı 20 bin TL'ye çıktı

Bakan Albayrak duyurdu! En kısa zamanda ülkemize kazandıracağız

Bakan Albayrak duyurdu! En kısa zamanda ülkemize kazandıracağız

Yakıt depolarında patlamaya karşı yerli önlem

Yakıt depolarında patlamaya karşı yerli önlem

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk turizmine Çin’den müjdeli haber var: Türkiye'ye akın başlıyor

Türk turizmine Çin’den müjdeli haber var: Türkiye'ye akın başlıyor

Akbank’tan ekonomiye ilk çeyrekte 270 milyar TL kredi desteği

Akbank’tan ekonomiye ilk çeyrekte 270 milyar TL kredi desteği

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 2.107 liraya ve yoksulluk sınırı 6.863 liraya yükseldi

TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 2.107 liraya ve yoksulluk sınırı 6.863 liraya yükseldi

ATAMALAR - Çeşitli sektörlerde şirket yönetimleri yenilendi

ATAMALAR - Çeşitli sektörlerde şirket yönetimleri yenilendi

Easy Software: Türkiye iş yazılım sektörü 2022’de 2 milyar lirayı aşar

Easy Software: Türkiye iş yazılım sektörü 2022’de 2 milyar lirayı aşar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.