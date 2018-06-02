FİNANS

Yatırımcı rehberi (3)

FİNANS HABERLERİ  | 02.06.2018 11:49 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,37, BES fonları ise yüzde 0,55 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında bu hafta tek yükselen yüzde 0,14 ile para piyasası fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 4,86 ile kıymetli madenler fonları olarak kayıtlara geçti.

BES fonlarında ise yüzde 0,19 yükselen karma ve esnek fonlar en fazla değer kazanan fon olurken, bunlar arasında en fazla yüzde 5,11 ile kıymetli madenler geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları -0,37 331 235 96 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları -0,25 89 73 16 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -1,75 17 3 14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -1,78 69 55 14 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,62 81 57 24 Yatırım Fonları - Katılım Fonları -0,49 37 23 14 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -4,86 14 0 14 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,14 24 24 0 HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları (BES) -0,55 263 177 84 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,83 57 31 26 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,08 2 1 1 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -1,51 28 25 3 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,19 123 91 31 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,47 18 8 9 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -5,11 14 0 14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,14 21 21 0Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

PARTNERBalık derisinden cinsel organ yaptılar ilk cinsel deneyimi sonrası...Balık derisinden cinsel organ yaptılar ilk cinsel deneyimi sonrası...
Marmarisli turizmcilerin yüzü gülüyorMarmarisli turizmcilerin yüzü gülüyor
Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı rehberi (3)

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobil için şirket kuruldu! Patron resmen açıklandı

Yerli otomobil için şirket kuruldu! Patron resmen açıklandı

Erdoğan'dan UBER açıklaması: O iş bitti

Erdoğan'dan UBER açıklaması: O iş bitti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin en modern borsa kompleksi

Türkiye'nin en modern borsa kompleksi

Lisinia'ya 200 bin ziyaretçi hedefi

Lisinia'ya 200 bin ziyaretçi hedefi

Marmarisli turizmcilerin yüzü gülüyor

Marmarisli turizmcilerin yüzü gülüyor

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Mayıs ayı ihracatı yüzde 12,2 artışla 14 milyar dolara çıktı (2)- Yeniden

Mayıs ayı ihracatı yüzde 12,2 artışla 14 milyar dolara çıktı (2)- Yeniden

Başbakanlık Başmüşaviri Mehmet Çobas: ISTAC Tahkimi'nin yarattığı fırsatlardan yararlanın

Başbakanlık Başmüşaviri Mehmet Çobas: ISTAC Tahkimi'nin yarattığı fırsatlardan yararlanın

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.