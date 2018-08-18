FİNANS

Yatırımcı rehberi (3)

FİNANS HABERLERİ  | 18.08.2018 12:05 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,15 değer kazanırken, BES fonları yüzde 2,10 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 3,87 ile kıymetli madenler fonları olurken, bunlar arasında en fazla gerileyen yüzde 1,15 ile karma ve değişken fon oldu.

BES fonlarında ise yüzde 4,04 yükselen kıymetli madenler en fazla değer kazanan fon olurken, bunlar arasında en fazla yüzde 7,81 ile hisse senedi fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları 0,15 331 149 181 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları -0,07 88 43 45 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 1,96 17 14 3 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,88 69 8 61 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -1,15 83 21 61 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 1,53 37 26 11 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 3,87 14 14 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,27 23 23 0 HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları (BES) -2,10 263 85 177 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -2,01 57 21 36 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -3,91 2 0 2 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -7,81 28 2 26 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -3,76 115 16 98 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,32 26 11 15 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 4,04 14 14 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,30 21 21 0Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

PARTNERİşte barışın fotoğrafı...İşte barışın fotoğrafı...
Ahmet Eke: Hedefimiz 2021’de Capital 500 araştırmasında ilk 15’in içinde olmakAhmet Eke: Hedefimiz 2021’de Capital 500 araştırmasında ilk 15’in içinde olmak
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut olduCumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı rehberi (3)

En Çok Okunan Haberler

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

Hükümetten ekonomiye büyük destek! Altın paketler

Hükümetten ekonomiye büyük destek! Altın paketler

Varlık barışı düzenlemesinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Varlık barışı düzenlemesinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilave tedbirler

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilave tedbirler

Tatilcilerden 2 milyar liralık gelir beklentisi

Tatilcilerden 2 milyar liralık gelir beklentisi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ahmet Eke: Hedefimiz 2021’de Capital 500 araştırmasında ilk 15’in içinde olmak

Ahmet Eke: Hedefimiz 2021’de Capital 500 araştırmasında ilk 15’in içinde olmak

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut oldu

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut oldu

TEKNOSA'nın yeni ürünü Preo'da cazip avantajlar

TEKNOSA'nın yeni ürünü Preo'da cazip avantajlar

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Kuru üzümde fiyat sevinci

Kuru üzümde fiyat sevinci

Dr. Beyhan İncekara: Henüz faiz kozumuzu kullanmadık

Dr. Beyhan İncekara: Henüz faiz kozumuzu kullanmadık

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.