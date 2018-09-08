Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,41 , BES fonları ise yüzde 1,32 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 2,25 ile kıymetli madenler fonları olurken, bunlar arasında tek gerileyen hisse senedi fonları oldu.
BES fonlarında ise yüzde 2,34 yükselen kıymetli madenler en fazla değer kazanan fon olurken, bunlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları 0,41 328 256 71 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,40 86 75 11 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,75 16 14 2 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,26 69 28 40 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,57 83 67 16 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,60 37 36 1 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 2,25 14 13 1 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,36 23 23 0 HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları (BES) 1,32 263 238 24 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 1,74 56 55 1 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,32 2 1 1 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,10 28 14 14 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 1,24 116 107 8 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 1,03 26 26 0 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 2,34 14 14 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,36 21 21 0
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
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