FİNANS

Yatırımcı rehberi (3)

FİNANS HABERLERİ  | 24.11.2018 11:03 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,19, BES fonları ise yüzde 0,83 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 0,45 ile para piyasası fonları olurken, bunlar arasında en fazla gerileyen yüzde 2,74 ile hisse senedi fonları olarak gerçekleşti.

BES fonlarında ise yüzde 0,46 yükselen para piyasası en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında en fazla yüzde 1,48 ile borçlanma araçları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları -0,19 324 151 173 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları -0,11 83 55 28 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -1,51 16 0 16 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -2,74 68 6 62 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,46 81 43 38 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,35 39 23 16 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,83 14 1 13 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,45 23 23 0 HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları (BES) -0,83 265 81 184 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -1,48 56 6 50 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,30 2 0 2 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -1,13 28 0 28 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,76 116 38 78 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,28 28 16 12 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,79 14 0 14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,46 21 21 0Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...
DEİK/Türkiye-Bangladeş İş Konseyi'nden 2 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiDEİK/Türkiye-Bangladeş İş Konseyi'nden 2 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi
Rum muhalif lider Kyprianou: Doğu Akdeniz'i ekonomik iş birliği denizi haline çevirebilirizRum muhalif lider Kyprianou: Doğu Akdeniz'i ekonomik iş birliği denizi haline çevirebiliriz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı rehberi (3)

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Ünlü akaryakıt şirketi Çekoil konkordato istedi

Ünlü akaryakıt şirketi Çekoil konkordato istedi

Bakan müjdeyi verdi! Aralık ayında Türkiye'ye geliyor!

Bakan müjdeyi verdi! Aralık ayında Türkiye'ye geliyor!

Benzin ve motorinde büyük indirim!

Benzin ve motorinde büyük indirim!

En çok hangi marka otomobil satıldı?

En çok hangi marka otomobil satıldı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
DEİK/Türkiye-Bangladeş İş Konseyi'nden 2 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi

DEİK/Türkiye-Bangladeş İş Konseyi'nden 2 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi

Rum muhalif lider Kyprianou: Doğu Akdeniz'i ekonomik iş birliği denizi haline çevirebiliriz

Rum muhalif lider Kyprianou: Doğu Akdeniz'i ekonomik iş birliği denizi haline çevirebiliriz

Corendon filosuna, iki MAX 9 katılıyor

Corendon filosuna, iki MAX 9 katılıyor

Yeşilova: Benim hiç unutamadığım ‘kara cuma' 10 Ağustos

Yeşilova: Benim hiç unutamadığım ‘kara cuma' 10 Ağustos

Bereket Enerji 22'nci HES'i devreye aldı

Bereket Enerji 22'nci HES'i devreye aldı

Tepe Home’da, sadece üç gün sürecek ‘Mobilya Şöleni’ aklınızı başınızdan alacak

Tepe Home’da, sadece üç gün sürecek ‘Mobilya Şöleni’ aklınızı başınızdan alacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.