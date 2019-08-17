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Yatırımcı rehberi (3)

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2019 11:09 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,30, BES fonları ise yüzde 0,27 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,08 ile kıymetli madenler fonları olurken, bunlar arasında tek gerileyen yüzde 1,84 ile hisse senedi fonları olarak gerçekleşti.

BES fonlarında ise yüzde 2,95 yükselen kıymetli madenler fonları en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında da en fazla yüzde 2,38 ile hisse senedi geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları 0,30 295 189 106 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,34 76 71 5 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,27 16 11 5 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -1,84 62 1 61 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,16 71 44 27 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,42 35 27 8 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 3,08 13 13 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,35 22 22 0 HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları (BES) 0,27 266 148 118 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,28 55 54 1 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,63 2 0 2 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -2,38 28 0 28 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,25 117 41 76 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,27 29 18 11 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 2,95 14 14 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,34 21 21 0Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (3)

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