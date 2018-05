Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,88'lik getiriyle Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu oldu.

Ziraat Hayat ve Emeklilik K.D.B.A. EYF ise yüzde 3,31'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,030383 4,88 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063297 4,86 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 432,27116 4,71 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,027156 4,45 Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,235253 4,25 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,828238 4,15 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,062655 4,14 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,752051 3,88 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,036923 3,87 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,049691 3,77 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,028417 3,31 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,01516 3,27 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,059441 2,85 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,02578 2,80 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028844 2,78 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,025668 2,64 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,040476 2,36 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,027504 2,19 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,04308 2,04 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,04989 2,02Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

