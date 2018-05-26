Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,68'lik getiriyle Finans Portföy Altın BYF oldu.

Fiba Emeklilik ve Hayat K.D.B.A. EYF ise yüzde 6,99'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Finans Portföy Altın BYF 18,256117 8,68 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 184,34948 8,52 Finans Portföy Gümüş BYF 17,006934 8,34 Ak Portföy Altın Fonu 0,046863 7,77 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 464,1559 7,38 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,027516 6,82 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,028909 6,79 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,506775 6,77 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,054245 6,75 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020022 6,72 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037035 6,99 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,019547 6,73 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,038879 6,61 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,020594 6,58 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,022039 6,57 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,022728 6,55 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,022077 6,55 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020819 6,55 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021329 6,51 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020965 6,49Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

