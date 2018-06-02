Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,09'luk getiriyle Meksa Portföy İkinci Değişken Fon oldu.

Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 3,07'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,053493 4,09 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,044194 3,30 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,498803 3,11 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042939 2,84 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028686 2,50 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,891428 2,48 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,45034 2,38 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,081561 2,33 TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,352627 2,33 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,258873 2,33 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026185 3,07 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,01391 2,89 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019922 2,47 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015886 2,10 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,01392 1,75 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012973 1,68 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012692 1,52 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012888 1,49 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013224 1,43 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012874 1,38Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

