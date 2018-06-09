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Yatırımcı rehberi (4)

FİNANS HABERLERİ  | 09.06.2018 11:41 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,70'lik getiriyle Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fon oldu.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Bric Ülkeleri Yabancı Değişken EYF ise yüzde 3,11'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 56,847248 4,70 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030023 4,62 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,05178 4,17 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,036775 4,12 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,89507 3,88 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064594 3,85 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,031433 3,75 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023374 3,67 Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,244307 2,69 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020758 2,47 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026244 3,11 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,085834 2,41 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,054071 1,87 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,051011 1,86 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029102 1,76 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,06062 1,73 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,036892 1,62 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028811 1,58 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,041021 1,41 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,053616 1,39Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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