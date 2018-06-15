Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,36'lık getiriyle Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 1,56'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Finans Portföy Gümüş BYF 16,833369 3,36 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 450,34617 1,71 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065273 1,64 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014926 1,61 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 58,007453 1,59 Finans Portföy Altın BYF 17,588872 1,50 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 177,35089 1,28 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,938193 1,15 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021129 1,12 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037522 1,11 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039968 1,56 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011011 0,88 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020723 0,69 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021387 0,68 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,012908 0,66 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012908 0,66 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021792 0,66 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,022426 0,66 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021056 0,66 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020844 0,66

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

