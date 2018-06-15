FİNANS

Yatırımcı rehberi (4)

FİNANS HABERLERİ  | 15.06.2018 12:26 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,36'lık getiriyle Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 1,56'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Finans Portföy Gümüş BYF 16,833369 3,36 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 450,34617 1,71 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065273 1,64 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014926 1,61 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 58,007453 1,59 Finans Portföy Altın BYF 17,588872 1,50 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 177,35089 1,28 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,938193 1,15 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021129 1,12 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037522 1,11 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039968 1,56 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011011 0,88 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020723 0,69 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021387 0,68 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,012908 0,66 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012908 0,66 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021792 0,66 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,022426 0,66 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021056 0,66 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020844 0,66
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

PARTNERÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şakaÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şaka
İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandıİstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı
AVM'lerin bayramda tatil kararı iptal edildiAVM'lerin bayramda tatil kararı iptal edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı rehberi (4)

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Otellerde bayram doluluğunda rekor kırılacak! Yüzde 95'e ulaştı

Otellerde bayram doluluğunda rekor kırılacak! Yüzde 95'e ulaştı

Emirates Havayolları, 74 bin lira maaşla Türkiye'de personel arıyor!

Emirates Havayolları, 74 bin lira maaşla Türkiye'de personel arıyor!

Binlerce üniversite iş imkanı!

Binlerce üniversite iş imkanı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

AVM'lerin bayramda tatil kararı iptal edildi

AVM'lerin bayramda tatil kararı iptal edildi

Bakan Özlü: 5 yılda 50 yeni organize sanayi bölgesi kurmayı planlıyoruz

Bakan Özlü: 5 yılda 50 yeni organize sanayi bölgesi kurmayı planlıyoruz

Çinli iki havayolu şirketi Türkiye seferlerine yeniden başlıyor

Çinli iki havayolu şirketi Türkiye seferlerine yeniden başlıyor

Bodrum-Londra uçak seferleri başladı

Bodrum-Londra uçak seferleri başladı

Bayram ikramı kestane şekeri

Bayram ikramı kestane şekeri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.