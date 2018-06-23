Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,42'lik getiriyle Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) oldu.

Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 2,89'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,043615 3,42 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,86636 2,59 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027524 2,40 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,243279 2,17 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,576953 2,13 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 459,62333 2,07 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,047214 2,04 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038173 1,95 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,895448 1,93 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018078 1,93 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025384 2,89 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019404 2,77 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013506 2,74 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,088161 2,41 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,016012 1,76 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013805 1,75 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,031907 1,72 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,043567 1,68 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,04709 1,58 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,063294 1,57Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

