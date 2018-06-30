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Yatırımcı rehberi (4)

FİNANS HABERLERİ  | 30.06.2018 11:32 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,25'lik getiriyle İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeks Hisse Senedi Fonu oldu.

Bereket Emeklilik ve Hayat Katılım Hisse Senedi EYF ise yüzde 3,35'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041096 6,25 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,457822 5,05 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028849 4,81 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035078 4,72 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,803228 4,09 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,045163 3,55 Şeker Port. Değ. Fon 0,024806 3,49 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,926006 3,41 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018653 3,18 İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028491 3,18 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020055 3,35 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013904 2,95 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,053393 2,17 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059845 1,92 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020387 1,92 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,04533 1,84 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,076323 1,82 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,096206 1,82 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,08953 1,80 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,047422 1,80Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (4)

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