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Yatırımcı rehberi (4)

FİNANS HABERLERİ  | 07.07.2018 12:10 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,16'lık getiriyle İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeks Hisse Senedi Fonu oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 4,40'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,044037 7,16 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 37,734256 4,94 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,030135 4,46 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 60,687356 4,32 TEB Portföy PY His. Sen. Öz. Fonu (HSYF) 0,703273 4,12 TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081649 3,93 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,100978 3,91 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,596384 3,88 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,061877 3,70 Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,956794 3,63 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041807 4,40 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020795 3,69 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022958 3,68 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014401 3,57 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,049516 3,45 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017486 3,37 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015697 3,14 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019684 3,03 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,078592 2,97 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,048818 2,94Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (4)

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