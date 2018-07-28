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Yatırımcı rehberi (4)

FİNANS HABERLERİ  | 28.07.2018 11:05 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,06'lık getiriyle Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun BYF oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik B.R.I.C. Ülkeler Yabancı Değişken EYF ise yüzde 3,36'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,196333 4,06 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041746 3,98 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,044776 3,97 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,910631 3,92 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018263 3,71 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,387606 3,61 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083203 3,44 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,415622 3,40 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035731 3,37 İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029016 3,34 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,030455 3,36 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041124 2,89 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,052437 2,71 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017679 2,51 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027047 2,47 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,04468 2,39 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022184 2,19 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,052216 1,99 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,075857 1,91 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,047107 1,91Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (4)

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