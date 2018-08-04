FİNANS

Yatırımcı rehberi (4)

FİNANS HABERLERİ  | 04.08.2018 11:46 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,94'lük getiriyle Finans Portföy A.B.D. Dolar Yabancı BYF oldu.

Katılım Emeklilik ve Hayat Agresif Katılım Değişken (Döviz) EYF ise yüzde 4,11'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 491,68768 4,94 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,018291 4,77 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048283 4,72 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,683954 4,55 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,981081 4,53 Finans Portföy Gümüş BYF 16,669166 4,36 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,050217 4,18 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 62,947445 4,17 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,068783 4,04 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026028 3,98 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,017019 4,11 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,03196 3,96 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020927 3,52 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,021099 3,51 NN Hay. Em. Altın EYF 0,013134 3,51 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,022179 3,50 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,020692 3,50 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021439 3,50 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021767 3,50 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021216 3,50Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (4)

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