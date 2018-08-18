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Yatırımcı rehberi (4)

FİNANS HABERLERİ  | 18.08.2018 12:05 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,32'lik getiriyle Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti Fonu oldu.

Fiba Emeklilik ve Hayat Altın EYF ise yüzde 4,94'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055794 7,32 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,056497 5,81 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 71,279345 5,78 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,020639 5,66 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 561,55113 5,43 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029212 5,20 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,889488 5,16 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,212934 5,13 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,931447 5,06 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030953 4,99 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,024747 4,94 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021916 4,85 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023627 4,41 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,022996 4,13 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,022779 4,11 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023441 4,07 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,025388 4,07 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024141 4,04 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023228 4,02 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024604 4,01Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (4)

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