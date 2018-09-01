Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 10,33'lük getiriyle İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu oldu.

Allianz Hayat ve Emeklilik İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF ise yüzde 9,85'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,089227 10,33 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027176 10,24 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,027173 10,20 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,672379 9,94 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,018 9,51 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036539 9,49 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,049587 9,48 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040234 9,38 İş Portföy Altın Fonu 0,028285 9,34 Ak Portföy Altın Fonu 0,058779 9,24 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065087 9,85 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,047615 9,70 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067765 9,50 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026226 9,40 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026457 9,39 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,025928 9,34 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016412 9,33 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027223 9,32 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,028619 9,30 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,026799 9,27Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

