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Yatırımcı rehberi (4)

FİNANS HABERLERİ  | 08.09.2018 12:04 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,06'lık getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu.

Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 3,67'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041247 5,06 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,949298 3,71 Şeker Port. Değ. Fon 0,026343 3,55 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,143892 3,00 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035585 2,92 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,345877 2,85 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 218,926349 2,83 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,362097 2,81 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,974148 2,61 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,162290 2,59 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,010653 3,67 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,010348 3,51 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,010870 3,34 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,010933 3,31 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011293 3,21 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011082 3,18 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,010675 3,07 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,011609 3,04 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,011248 3,02 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,024115 2,96
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (4)

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