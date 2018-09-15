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Yatırımcı rehberi (4)

FİNANS HABERLERİ  | 15.09.2018 11:22 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,15'lik getiriyle Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 3,51'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,259628 3,15 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 0,991874 2,71 Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 32,471345 2,45 Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,061481 2,38 Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,059565 2,26 İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF 32,286831 2,23 Finans Portföy BIST-30 End. (HSY) BYF 48,031407 2,22 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,088248 2,20 Ziraat Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027422 2,17 İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050008 2,14 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011111 3,51 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,103265 2,11 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,092645 2,04 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,064936 1,94 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,021173 1,81 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022147 1,77 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,052157 1,77 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062978 1,77 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016931 1,75 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,092266 1,74
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (4)

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