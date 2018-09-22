Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,16'lık getiriyle İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu oldu.

Anadolu Hayat Em. Katkı EYF ise yüzde 5,54'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036029 5,16 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,151963 4,35 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,363168 4,29 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,013791 4,28 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,072883 4,11 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 39,300996 4,10 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,540659 4,09 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,036957 3,89 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,037492 3,62 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,041369 3,58 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011075 5,54 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011375 5,43 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,012364 5,15 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,011594 5,05 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,011938 4,81 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,011252 4,49 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011467 4,42 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011686 4,37 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,011498 4,37 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,025396 4,36

