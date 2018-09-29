Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 12,61'lik getiriyle Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. Hisse Senedi Yoğun BYF oldu.

Garanti Emeklilik ve Hayat Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF ise yüzde 5,99'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,87639 12,61 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041257 11,64 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081159 11,36 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,013463 6,71 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 41,745718 6,22 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,420807 6,11 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023816 5,82 Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,259018 5,42 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046582 5,28 Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,437447 5,24 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018396 5,99 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017573 5,11 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,098785 5,02 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,022641 4,90 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020894 4,83 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,067177 4,82 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,045906 4,77 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,069392 4,74 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,023738 4,65 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026282 4,64Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

