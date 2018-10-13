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Yatırımcı rehberi (4)

FİNANS HABERLERİ  | 13.10.2018 11:11 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,30'luk getiriyle Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. Hisse Senedi Yoğun BYF oldu.

Garanti Emeklilik ve Hayat Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF ise yüzde 2,19'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,222016 8,30 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039041 7,61 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,075784 6,01 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028964 3,53 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,331855 2,55 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017196 2,36 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,38101 2,32 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,216948 2,15 Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,248057 2,07 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,221491 2,01 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017342 2,19 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016672 2,16 NN Hay. Em. Karma EYF 0,084295 1,66 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,043653 1,64 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,048431 1,54 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057473 1,53 NN Hay. Em. Den. Değ. EYF 0,052778 1,42 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012356 1,26 Halk Hayat ve Em. Din. Değ. EYF 0,016582 1,23 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,052846 1,22Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (4)

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