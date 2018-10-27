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Yatırımcı rehberi (4)

FİNANS HABERLERİ  | 27.10.2018 11:25 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 22,18'lik getiriyle Tacirler Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu oldu.

BNP Paribas Cardif Emeklilik Altın EYF ise yüzde 3,31'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,336683 22,18 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,89212 3,79 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 65,273377 3,45 Deniz Port. Altın Fonu 0,028976 3,40 İş Portföy Altın Fonu 0,025603 3,30 TEB Portföy Altın Fonu 0,055633 3,29 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016376 3,28 Garanti Portföy Altın Fonu 0,06455 3,27 Fiba Portföy Altın Fonu 0,019473 3,26 HSBC Portföy Altın Fonu 2,025792 3,26 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023827 3,31 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014906 3,30 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024022 3,28 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024397 3,24 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024291 3,21 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023372 3,19 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014994 3,16 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024451 3,15 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,02527 3,15 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022374 3,14Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (4)

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