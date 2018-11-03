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Yatırımcı rehberi (4)

FİNANS HABERLERİ  | 03.11.2018 11:15 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 2,98'lik getiriyle TEB Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu oldu.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Bric Ülkeleri Yabancı Değişken EYF ise yüzde 2,96'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,17537 2,98 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,052028 2,83 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,667327 2,78 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078887 2,75 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,38894 2,72 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,161964 2,65 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040616 2,58 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037462 2,34 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014773 2,28 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 244,61368 2,12 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029315 2,96 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012248 2,88 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011882 2,85 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012067 2,76 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012314 2,68 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,011978 2,67 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,012719 2,66 AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,012312 2,64 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027022 2,59 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013298 2,59Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (4)

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