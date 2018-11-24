FİNANS

Yatırımcı rehberi (4)

FİNANS HABERLERİ  | 24.11.2018 11:03 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,50'lik getiriyle Tacirler Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu oldu.

Garanti Emeklilik ve Hayat Katılım Katkı EYF ise yüzde 1,09'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,033205 6,50 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,042142 2,41 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,874087 1,82 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,38556 1,81 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080986 1,52 TEB Portföy İki. Değ. Fon 0,074639 1,37 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042032 1,21 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,278006 1,18 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,019398 1,08 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,043522 1,04 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,015645 1,09 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010222 1,05 Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,016727 1,05 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,015979 1,00 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016956 0,99 Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011677 0,96 Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,014494 0,92 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,011536 0,91 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,013241 0,89 Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,015817 0,88Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Karatay uyardı: Sadece tek bir meyve yeseniz bile...Karatay uyardı: Sadece tek bir meyve yeseniz bile...
DEİK/Türkiye-Bangladeş İş Konseyi'nden 2 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiDEİK/Türkiye-Bangladeş İş Konseyi'nden 2 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi
Rum muhalif lider Kyprianou: Doğu Akdeniz'i ekonomik iş birliği denizi haline çevirebilirizRum muhalif lider Kyprianou: Doğu Akdeniz'i ekonomik iş birliği denizi haline çevirebiliriz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı rehberi (4)

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Benzin ve motorinde büyük indirim!

Benzin ve motorinde büyük indirim!

Bakan müjdeyi verdi! Aralık ayında Türkiye'ye geliyor!

Bakan müjdeyi verdi! Aralık ayında Türkiye'ye geliyor!

Ünlü akaryakıt şirketi Çekoil konkordato istedi

Ünlü akaryakıt şirketi Çekoil konkordato istedi

En çok hangi marka otomobil satıldı?

En çok hangi marka otomobil satıldı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
DEİK/Türkiye-Bangladeş İş Konseyi'nden 2 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi

DEİK/Türkiye-Bangladeş İş Konseyi'nden 2 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi

Rum muhalif lider Kyprianou: Doğu Akdeniz'i ekonomik iş birliği denizi haline çevirebiliriz

Rum muhalif lider Kyprianou: Doğu Akdeniz'i ekonomik iş birliği denizi haline çevirebiliriz

Corendon filosuna, iki MAX 9 katılıyor

Corendon filosuna, iki MAX 9 katılıyor

Yeşilova: Benim hiç unutamadığım ‘kara cuma' 10 Ağustos

Yeşilova: Benim hiç unutamadığım ‘kara cuma' 10 Ağustos

Bereket Enerji 22'nci HES'i devreye aldı

Bereket Enerji 22'nci HES'i devreye aldı

Tepe Home’da, sadece üç gün sürecek ‘Mobilya Şöleni’ aklınızı başınızdan alacak

Tepe Home’da, sadece üç gün sürecek ‘Mobilya Şöleni’ aklınızı başınızdan alacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.