Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,50'lik getiriyle Tacirler Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu oldu.

Garanti Emeklilik ve Hayat Katılım Katkı EYF ise yüzde 1,09'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,033205 6,50 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,042142 2,41 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,874087 1,82 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,38556 1,81 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080986 1,52 TEB Portföy İki. Değ. Fon 0,074639 1,37 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042032 1,21 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,278006 1,18 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,019398 1,08 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,043522 1,04 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,015645 1,09 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010222 1,05 Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,016727 1,05 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,015979 1,00 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016956 0,99 Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011677 0,96 Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,014494 0,92 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,011536 0,91 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,013241 0,89 Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,015817 0,88Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)