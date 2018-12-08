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Yatırımcı rehberi (4)

FİNANS HABERLERİ  | 08.12.2018 11:16 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,23'lük getiriyle QNB Finans Portföy Altın BYF oldu.

Allianz Yaşam ve Emeklilik Altın EYF ise yüzde 4,84'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar QNB Finans Portföy Altın BYF 19,373527 5,23 Ak Portföy Altın Fonu 0,050164 4,94 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 195,69709 4,88 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015489 4,78 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013526 4,77 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,031253 4,77 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,494261 4,76 HSBC Portföy Altın Fonu 1,915137 4,75 İş Portföy Altın Fonu 0,024187 4,75 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,029591 4,74 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022717 4,84 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022535 4,77 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014094 4,75 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021157 4,74 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023143 4,72 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014195 4,72 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023313 4,72 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,024031 4,59 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,022186 4,57 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023028 4,55Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (4)

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