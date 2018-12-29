FİNANS

Yatırımcı rehberi (4)

FİNANS HABERLERİ  | 29.12.2018 11:04 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,86'lık getiriyle QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

Allianz Yaşam ve Emeklilik Altın EYF ise yüzde 1,94'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,113268 3,86 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 197,83684 2,19 QNB Finans Portföy Altın BYF 19,603146 2,17 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,01567 1,93 İş Portföy Altın Fonu 0,024452 1,92 Ak Portföy Altın Fonu 0,050731 1,91 Fiba Portföy Altın Fonu 0,018684 1,91 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,029954 1,90 TEB Portföy Altın Fonu 0,053152 1,90 HSBC Portföy Altın Fonu 1,936195 1,89 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022986 1,94 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022805 1,93 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023417 1,92 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023591 1,92 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014259 1,92 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014361 1,90 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,022452 1,86 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023309 1,84 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023924 1,83 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,022708 1,79Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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