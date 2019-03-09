Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 2,39'luk getiriyle QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF oldu.

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 2,18'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 526,59667 2,39 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,020336 2,30 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,054498 2,13 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070313 2,11 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,880546 2,09 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,977092 1,83 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,048235 1,75 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,050631 1,69 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,036825 1,65 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,663547 1,59 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011741 2,18 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019005 2,13 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034763 1,68 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,050765 1,67 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029877 1,51 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,049074 1,50 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035087 1,48 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,03439 1,40 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,037979 1,22 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059308 1,15Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

