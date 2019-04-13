Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,91'lik getiriyle Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF ise yüzde 3,22'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016851 3,91 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022992 3,05 QNB Finans Portföy Altın BYF 21,580875 2,78 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,106929 2,75 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 554,95592 2,47 TEB Portföy Altın Fonu 0,058531 2,44 Deniz Port. Altın Fonu 0,030531 2,44 İş Portföy Altın Fonu 0,026953 2,44 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,03465 2,41 HSBC Portföy Altın Fonu 2,131622 2,41 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038403 3,22 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015718 2,46 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026051 2,45 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015872 2,44 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023655 2,41 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,024992 2,39 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,025318 2,39 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025186 2,39 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,026889 2,38 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,027684 2,37Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

