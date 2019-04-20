Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,81'lik getiriyle Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF ise yüzde 2,18'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,03806 4,81 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075524 3,09 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,138412 2,84 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029128 2,83 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037719 2,72 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,973789 2,53 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,064153 2,52 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024769 2,41 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,400003 2,40 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,078424 2,31 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,073584 2,18 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,058264 1,75 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,105845 1,69 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033257 1,56 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,071527 1,54 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049671 1,52 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021488 1,44 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064921 1,42 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015252 1,40 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026089 1,40Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

