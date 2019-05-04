FİNANS

Yatırımcı rehberi (4)

FİNANS HABERLERİ  | 04.05.2019 11:14 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,18'lik getiriyle Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu oldu.

BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF ise yüzde 3,35'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025801 4,18 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070855 3,29 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,044301 3,27 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,061544 3,24 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,152086 3,22 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,917684 3,04 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,591979 2,80 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,921808 2,75 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,090363 2,01 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036665 1,99 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060738 3,35 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,062363 3,29 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080975 3,28 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,093186 3,27 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,0498 3,25 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,092154 3,15 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046846 2,97 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033074 2,97 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026989 2,80 AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,073771 2,72Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

PARTNERBizi Tuğba’nın desteğine muhtaç etme Yarabbi!Bizi Tuğba’nın desteğine muhtaç etme Yarabbi!
Tüpraş'a "inovasyon stratejisi"nde birincilik ödülüTüpraş'a "inovasyon stratejisi"nde birincilik ödülü
TİSK’in yeni Başkanı Özgür Burak Akkol olduTİSK’in yeni Başkanı Özgür Burak Akkol oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı rehberi (4)

En Çok Okunan Haberler

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

'Atak-2' vitrine çıktı

'Atak-2' vitrine çıktı

En çok satılan otomobil markaları belli oldu! Türkiye onu seçti...

En çok satılan otomobil markaları belli oldu! Türkiye onu seçti...

Duyan bankaya koşmuştu! Tarih belli oldu

Duyan bankaya koşmuştu! Tarih belli oldu

İşte geçtiğimiz ay en fazla satan otomobiller!

İşte geçtiğimiz ay en fazla satan otomobiller!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüpraş'a "inovasyon stratejisi"nde birincilik ödülü

Tüpraş'a "inovasyon stratejisi"nde birincilik ödülü

TİSK’in yeni Başkanı Özgür Burak Akkol oldu

TİSK’in yeni Başkanı Özgür Burak Akkol oldu

Netlog araçları Darüşşafaka için yollarda

Netlog araçları Darüşşafaka için yollarda

Turkcell gelirleri yılın ilk çeyreğinde yüzde 19.2 yükseldi

Turkcell gelirleri yılın ilk çeyreğinde yüzde 19.2 yükseldi

Titanic Mardan Palace açıldı

Titanic Mardan Palace açıldı

“İleri tarihli fiziksel teslimatlı elektrik piyasası ile fiyatlar anlık izlenebilecek”

“İleri tarihli fiziksel teslimatlı elektrik piyasası ile fiyatlar anlık izlenebilecek”

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.