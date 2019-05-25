FİNANS

Yatırımcı rehberi (4)

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2019 11:05 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 2,19'luk getiriyle "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu"u oldu.

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF ise yüzde 2,11'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023042 2,19 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,366210 2,03 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,037748 2,00 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,062397 1,97 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,040302 1,97 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,028403 1,96 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,130951 1,91 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,449338 1,90 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,152115 1,75 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,177011 1,70 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021061 2,11 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033355 2,02 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037076 1,97 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038244 1,67 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,055962 1,60 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,068196 1,57 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,065035 1,55 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,041746 1,55 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,094863 1,47 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,053668 1,45
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp...Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp...
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
EY: Elektrikte küresel işlem 256.3 milyar dolar ile rekora çıktıEY: Elektrikte küresel işlem 256.3 milyar dolar ile rekora çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı rehberi (4)

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

İnternetten öğrendi, geçim kaynağı oldu

İnternetten öğrendi, geçim kaynağı oldu

Huawei'den önemli açıklama

Huawei'den önemli açıklama

Ticaret Bakanlığı'ndan 'Çin' hamlesi

Ticaret Bakanlığı'ndan 'Çin' hamlesi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

EY: Elektrikte küresel işlem 256.3 milyar dolar ile rekora çıktı

EY: Elektrikte küresel işlem 256.3 milyar dolar ile rekora çıktı

Ford otonom teslimat robotu Digit’i tanıttı

Ford otonom teslimat robotu Digit’i tanıttı

GYODER yabancıya konut satışı sürecini değerlendirdi

GYODER yabancıya konut satışı sürecini değerlendirdi

Huawei / Zhengfei:  Bilgi toplumunu için birlikte çalışmalıyız

Huawei / Zhengfei:  Bilgi toplumunu için birlikte çalışmalıyız

Sahillerde bayram tatilinin galibi Ege

Sahillerde bayram tatilinin galibi Ege

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.